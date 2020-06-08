طائرة مجهولة تسقط أجساما غامضة وتتسبب بحرائق بمنطقة تابعة لقضاء “ماوت” بالسليمانية

2020/06/08 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد سكان احدى المناطق التابعة لقضاء “ماوت” بإقليم كردستان، اندلاع حرائق بأراضيهم الزراعية بعد تحليق طائرة مجهولة في أجواء المنطقة.

وأوضح أهالي قضاء ” كابيلون” بالقضاء التابع لمحافظة السليمانية، ان النيران اندعت في حقولهم بعد قيام الطائرة المجهولة بإسقاط اجسام صغيرة غامضة، مما أدى الى الحاق الضرر بمحاصيلهم، فيما ذكرت مصادر محلية ان سكان الناحية تمكنوا من السيطرة على النيران، في وقت بدأت فيه السلطات الأمنية بالتحقيق لمعرفة المزيد عن ملابسات الحادث واسبابه.

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