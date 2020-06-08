مدير صحة الأنبار يزور موقع إعمار مستشفى الرمادي التعليمي ويوجه بسرعة الإنجاز

2020/06/08 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اطلع مدير عام صحة الانبار خضير خلف، على مراحل إنجاز العمل في بناية مستشفى الرمادي التعليمي.

ووجه خلف خلال زيارته الموقع برفقة كادر هندسي متخصص، وجه الكوادر الهندسية بضرورة إنجاز جميع الأعمال وفق أرقى المواصفات الهندسية العالمية المعتمدة، وأهمية انجاز تلك الأعمال بالموعد الذي تم الاتفاق عليه، وحسب جداول تقدم العمل التي وضعت من قبل دائرة المهندس المقيم، وذلك لحاجة الدائرة الماسة لخدمات المؤسسة الطبية.

يذكر ان عقد إعادة إعمار مستشفى الرمادي يشمل إعادة إعمار الجزء العمودي منه، والمؤلف من سبعة طوابق، وإنشاء بناية الكلية الصناعية ذات الطابقين، ودار الاطباء بخمسة طوابق، إضافة الى تأهيل وحدة الحروق ووحدة الأشعة.

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