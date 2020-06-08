وزير الثقافة يتسلم مهام عمله رسميا

2020/06/08 | 15:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تسلَّـم وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم ، الاثنين، مهام عمله بشكل رسمي .ونقل بيان للوزارة عن ناظم لدى مباشرته بمهمة إدارة ملف الثقافة العراقية ان "المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل على النهوض بواقع الثقافة العراقية بالشكل الذي يليق بالأرث الثقافي والحضاري للعراق فضلاً عن تحديد الأولويات بما يسهم في إستعادة العراق لدوره الريادي ثقافياً على المستويين الأقليمي والعالمي".وأضاف ان "نجاح الوزارة يتحقق بتضافر جهود جميع ملاكات الوزارة بالتنسيق مع الاوساط الثقافية كافة، داعيا الى إيلاء الوزارة اهتماما خاصا"، مؤكداً ان "المرحلة المقبلة ستشهد مهاماً اكبر نظرا للظروف والتحديات الاقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد".

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