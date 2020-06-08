نائب يدعو إلى إبعاد صندوق تقاعد الموظفين عن الإقتراض الداخلي

2020/06/08 | 15:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد دعا رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى وعضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية النائب برهان المعموري، اليوم الاثنين، إلى إبعاد أموال صندوق تقاعد موظفي الدولة عن الإقتراض الداخلي.وقال المعموري في بيان، إن الأموال المودعة في صندوق التقاعد هي مستحقات متراكمة للموظفين ، مبيناً أنها : جمعت من خلال تراكم نسب الاستقطاع التقاعدي الشهري المحددة لكل موظف.وأضاف المعموري، إن أموال صندوق التقاعد هي أمانات ثبتها القانون ولا يمكن لأي جهة التصرف بها ، لافتاً إلى انها أموال الموظفين الذين عملوا طوال سنوات عديدة من أجل ان ينعموا بحياة كريمة بعد أن يحالوا إلى التقاعد.وأكد، على أهمية صرف رواتب المتقاعدين في موعدها المحدد من كل شهر ، داعياً إلى إبعاد أموال صندوق تقاعد موظفي الدولة عن الإقتراض الداخلي ولأي سبب كان.

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