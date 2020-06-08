صحة كردستان تعلن حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/06/08 | 15:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كردستان، اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

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