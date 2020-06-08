2020/06/08 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الإثنين، لجانا نيابية بعقد اجتماع مع وزارتي التجارة والزراعة والأمن الوطني حول ضبط الحدود.

وذكرت الدائرة الإعلامية، لمجلس النواب، في بيان، أن "رئيس مجلس النواب يوجه لجنة الزراعة ولجنة الامن والدفاع واللجان الساندة بعقد اجتماع يوم غد مع وزراتي التجارة والزراعة والامن الوطني، لغرض مناقشة مشكلة تسويق محصولي الحنطة والشعير وضبط الحدود، على ان يتم تقديم تقريرها المفصل في الجلسة القادمة.

قبيل ذلك افتتح رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أعمال الجلسة الرابعة، بحضور 166 نائبا.





وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، افتتح اعمال الجلسة رقم 4، من الدورة النيابية الرابعة، والسنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني".

بغداد اليوم- بغداد

حذرت كتلة السند النيابية التي يتزعمها، أحمد الأسدي، الاثنين (08 حزيران 2020)، الحكومة العراقية من المساس برواتب الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من النظام السابق.

وقال النائب عن الكتلة فالح الخزعلي، في مؤتمر صحفي عقده با

بغداد اليوم – بغداد

أكد زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم خلال لقائه وزير النفط ، الإثنين (8 حزيران 2020)، على ضرورة التحسب لأي طارئ يعرقل صادرات العراق.

وقال المكتب الإعلامي للحكيم في بيان، إن الأخير، "استقبل وزير النفط إحسان عبد الجبار

بغداد اليوم-بغداد

افتتح رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الإثنين، أعمال الجلسة الرابعة، بحضور 166 نائبا.





وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، افتتح اعمال الجلسة رقم 4، من الدورة النيابية الرا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحلبوسي يوجه لجان نيابية بعقد اجتماع مع وزارتي التجارة والزراعة والأمن الوطني حول ضبط الحدود) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحلبوسي يوجه لجان نيابية بعقد اجتماع مع وزارتي التجارة والزراعة والأمن الوطني حول ضبط الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).