كتلة الأسدي تحذر من المساس برواتب الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من النظام السابق

2020/06/08 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حذرت كتلة السند النيابية التي يتزعمها، أحمد الأسدي، الاثنين (08 حزيران 2020)، الحكومة العراقية من المساس برواتب الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من النظام السابق.

وقال النائب عن الكتلة فالح الخزعلي، في مؤتمر صحفي عقده بالبرلمان، وحضرته (بغداد اليوم)، إن "الدستور يؤكد على رعاية الحكومة ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضريين من السياسة التعسفية من النظام البائد".

وأضاف، أنه "هذه الحقوق تضمنت بقوانين ومنها قانون مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من سياسة النظام البائد بلغ عدد المتضررين اكثر من 500 الف من شهداء ضحايا الارهاب والدفاع والداخلية والحشد الشعبي وشهداء النظام السابق".

وأوضح الخزعلي، أنه "من المؤسف ان الحكومة عندما تكون لديها ازمة في اي مورد تتجه الى قطع رواتب ذوي الشهداء والسجناء، ومن خلال متابعتنا فان هذه الشرائح لم تأخذ من الدولة 7% من الاستحقاقات الممنوحة لهم في القانون".

وتابع أن "هناك أمرين، الأول بعض الاعلام صور بأنهم افرغوا ميزانية الدولة والأخر عدم تطبيق القوانين النافذة، وعلى الحكومة ان تراجع اجراءاتها وينصف هؤلاء المضحين".

وحذر "الحكومة من المساس بهذه الرواتب وعليها معالجة الهدر في المال العام الذي هناك اكثر من مورد لتحقيق العدالة في توزيع ثروات البلد ولا تحابي على حساب الشعب العراقي وممكن ان تلجا الحكومة للرواتب العليا الوزراء والوكلاء والدرجات الخاصة والنواب لتخفيض رواتبهم اما المساس برواتب الدخل المحدود والمتوسط".

بغداد اليوم-بغداد

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وذكرت الدائرة الإعلامية، لمجلس النواب، في بيان، أن "رئيس مجلس النواب يوجه لجنة الزراعة ولجنة

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