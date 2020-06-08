الحكيم يؤكد لوزير النفط ضرورة التحسب لأي طارئ يعرقل صادرات العراق

2020/06/08 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

أكد زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم خلال لقائه وزير النفط ، الإثنين (8 حزيران 2020)، على ضرور...





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