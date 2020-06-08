2020/06/08 | 15:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤيد اللامي: اتفقنا مع عمليات بغداد على استثناء العاملين بالقنوات والاذاعات حصراً من حظر التجوال الشامل المطبق حالياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/08 | 15:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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