2020/06/08 | 15:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقابة أطباء ميسان تحذر المواطنين من انهيار الوضع بعد ظهور أصابات بكورونا بصفوف الأطباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/08 | 15:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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