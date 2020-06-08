ازمة البصرة تصدر قرارات مشددة بعد تواتر الاصابات بفيروس كورونا

2020/06/08 | 15:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة اصدرت خلية الأزمة في البصرة اليوم الاثنين ، قرارات مشددة بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المحافظة.وقال النائب الأول لمحافظ البصرة محمد طاهر التميمي ، خلال مؤتمر صحفي اليوم انه "تقرر منع الخروج والدخول من والى البصرة عدا الشاحنات والتشديد على حظر التجوال، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للأسرة في فنادق المدينة الرياضية".وأضاف "كما تقرر غلق العيادات الطبية والمحال في البصرة باستثناء المواد الغذائية والافران".من جانبها عزت دائرة صحة البصرة زيادة الاصابات الى "عدم التزام المواطنين ولبس الكمامات هو الحل".وشددت على "زيادة عدد الفحوصات وعلى الجميع الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات خلال الاسبوعين القادمين وذلك هو الحل الوحيد.وسجلت محافظة البصرة امس الاحد 121 إصابة وحالة وفاة واحدة .

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