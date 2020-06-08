بعد تقرير الوظائف.. الاقتصاد الأميركي مهدد بخسائر فادحة

2020/06/08 | 15:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعاد الاقتصاد الأمريكي فتح أبوابه لينتعش سوق العمل مرة أخرى بعد خسائر كبيرة شهدها خلال ذروة الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا..ولكن، يبدو أن هذه ليست نهاية فيروس كورونا والخطر الكبير الآخر الذي قد يفرضه مجدداً.يعتقد 87٪ من اقتصاديين شاركوا في استطلاع الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال حول توقعات يونيو، أن الموجة […]

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