الحلبوسي يوجه اللجان المعنية بعقد اجتماع لمناقشة تسويق الحنطة والشعير

2020/06/08 | 15:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اللجان المعنية بعقد اجتماع لمناقشة تسويق الحنطة والشعير.وقال المكتب الاعلامي للحلبوسي، إن الاخير “وجه لجنة الزراعة ولجنة الامن والدفاع واللجان الساندة بعقد اجتماع يوم غد مع وزراتي التجارة والزراعة والامن الوطني لغرض مناقشة مشكلة تسويق محصولي الحنطة والشعير وضبط الحدود على ان يتم تقديم تقريرها المفصل في الجلسة […]

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