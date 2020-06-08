لنقل البضائع .. الشاحنات العراقية تعبر منفذ

2020/06/08 | 15:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير عام مصلحة الجمارك بمحافظة ايلام غربي ايران، عن دخول الشاحنات العراقية الى منفذ مهران الحدودي لنقل البضائع وذلك في اطار اتفاق ثنائي....

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