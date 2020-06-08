2020/06/08 | 15:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طغت سمة جديدة على الاحتجاجات الأخيرة في محافظات الجنوب والفرات الاوسط، بتصوبيها نحو الحكومات المحلية والمطالبة بإقالة وتغيرر المسؤولين فيها من المحافظ إلى معاونيه ومدراء الدوائر كافة.وابتدأت محافظة ذي قار “السنة الجديدة” هذه، قبل أن تنتقل إلى محافظات النجف والمثنى والديوانية، وبينما يبدو المتظاهرون عازمون بكل جهدهم على هذه الستراتيجية الجديدة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حراك “إقالة المحافظين”.. بين متظاهرين “عازمين” وخطوات قانونية قد تجعل المهمة “مستحيلة”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حراك “إقالة المحافظين”.. بين متظاهرين “عازمين” وخطوات قانونية قد تجعل المهمة “مستحيلة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).