الصحة: هناك انفجار وبائي خطير.. قد نتخطى الـ15 ألف إصابة

2020/06/08 | 15:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة، عن تنامي معدل الإصابات في العاصمة بغداد بما يعادل نصف المعدل الكلي في البلاد بسبب ضعف الإجراءات الوقائية، لافتًا إلى حصول انفجار وبائي خطير مع قفزة في أعداد الوفيات التي وصلت معدلاتها أكثر من 30 حالة يوميًا.

وكيل وزارة الصحة: هناك انفجار وبائي خطير مع قفزة في أعداد الوفيات التي وصلت معدلاتها أكثر من 30 حالة يوميًا

قال وكيل الوزارة، حازم الجميلي، في تصريح لوسائل إعلام رسمية وتابعها "ألترا عراق"، إن "الموقف الوبائي شهد مؤخرًا تسجيل 1252 إصابة بالفيروس في أعلى حصيلة بالبلاد"، لافتًا إلى أنه "انفجار وبائي خطير مع قفزة في أعداد الوفيات التي وصلت معدلاتها أكثر من 30 حالة يوميًا".

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وتوقع الجميلي أن "تتخطى الإصابات حاجز الـ 15 ألفًا خلال الأيام المقبلة، في حين أن العراق لم يكن يسجل أكثر من 100 حالة يوميًا قبل 22 أيار/مايو الماضي"، عازيًا السبب إلى "ارتفاع عدد الفحوصات التي وصلت بين 10 – 15 ألف فحص يوميًا، والإصرار على الاعتقاد بعدم وجود كورونا رغم خطر الوباء، فضلًا عن إجراء عمليات المسح الوبائي السريع على نطاق واسع، ما سمح بالوصول إلى آلاف من حالات الإصابة المخفية".

أشار إلى أن "نسبة بغداد بمعدل الإصابات تتراوح بين 50 - 60 بالمئة من عدد الإصابات الكلية في البلاد"، عازيًا ذلك "لضعف الإجراءات الأمنية في مواجهة الخروق التي نجمت عن عدم تفاعل غالبية المواطنين مع حملات التوعية".

أوضح أن "خلية الأزمة في الوزارة رفضت منذ البداية تحويل الحظر الشامل إلى جزئي، وكنا قريبين من الانتهاء من خطر كورونا بمنتصف رمضان لكن الحكومة السابقة اتخذت قرارًا على عجلة"، مؤكدًا "الحاجة إلى قرارات قوية".

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و15 حالة وفاة

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