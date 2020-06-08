2020/06/08 | 15:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العدل تعلن عدد المفرج عنهم خلال الشهر الماضي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/08 | 15:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل تعلن عدد المفرج عنهم خلال الشهر الماضي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل تعلن عدد المفرج عنهم خلال الشهر الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).