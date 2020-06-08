2020/06/08 | 15:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يعقد جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الثاني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/08 | 15:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يعقد جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الثاني) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يعقد جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).