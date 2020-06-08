نقيب الصحفيين يكشف عن استثناء للعاملين بالقنوات والاذاعات من حضر التجوال

2020/06/08 | 15:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادكشف نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، عن اتفقنا مع عمليات بغداد على استثناء الصحفيين من حضر التجوال.وقال اللامي، في تصريح لـ”العهد” الفضائية اليوم الاثنين، ان هناك اتفاق جديد مع قيادة عمليات بغداد على استثناء العاملين بالقنوات والاذاعات حصرا من حضر التجوال المفروض بسبب اجراءات السلامة من تفشي كورونا.وأعلنت قيادة عمليات بغداد، امس الأحد، […]

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