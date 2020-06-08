2020/06/08 | 15:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. الأمر الإداري بتكليف يارالله برئاسة اركان الجيش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/08 | 15:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الأمر الإداري بتكليف يارالله برئاسة اركان الجيش) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الأمر الإداري بتكليف يارالله برئاسة اركان الجيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).