2020/06/08 | 15:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن معهد الإحصاء الوطني الإيطالي، اليوم الاثنين، توقعاته بأن الاقتصاد الإيطالي شهد صدمة غير مسبوقة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، وهذا سيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بـ8.3 في المئة.وأشار المعهد في تقريره “آفاق الاقتصاد الإيطالي في عامي 2020-2021” إلى أن وباء فيروس كورونا والقيود المفروضة من قبل الحكومة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد الإيطالي يواجه صدمة غير مسبوقة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد الإيطالي يواجه صدمة غير مسبوقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).