راتب الدولة الريعية - اسماعيل شاكر الرفاعي

2020/06/08 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي ينتمي سلم الرواتب العراقية الى أزمنة عتيقة جداً ، تفيض همجية وعنصرية ، اذ تقسم الموظفين الى : موظفين من الدرجة الاولى ، يتمتعون بمخصصات وامتيازات موظف كويتي او قطري ، وموظفين ( بدون ) ليس لهم من الراتب غير : الأسم فقط ...



تفاوت راتب الموظفين العراقيين إفراز طبيعي لدولة لا تؤمن بتساوي مواطنيها امام القانون ، لأن أحزابها وتياراتها السياسية وناخبيها لا يؤمنون بأنهم مواطنون ، وإنما اعضا ......





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