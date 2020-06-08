2020/06/08 | 15:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قارنظمت جمعية الهلال الاحمر العراقي ،اليوم الاثنين، حملة واسعة لتعفير وتوعية وتوزيع المواد الصحية في منطقة السايح بمدينة الناصريةوشملت الحملة تعفير المنازل والشوارع والاسواق وتوعية المواطنين من خلال مكبرات حول خطورة فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه،فضلا عن توزيع مواد السيت الصحي لساكني منطقة السايح التي شهدت اصابات بفيروس كورونا.انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الهلال الاحمر ينظم حملة لتعفير وتوزيع المواد الصحية في ذي قار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الهلال الاحمر ينظم حملة لتعفير وتوزيع المواد الصحية في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).