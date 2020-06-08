وزارة العمل: اطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر أيار عن طريق الدفع الالكتروني

2020/06/08 | 15:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة راتب المعين المتفرغ لشهر أيار من عام 2020 للمستلمين سابقا مساء يوم الاثنين ،عن طريق الدفع الالكتروني من خلال مصرفي (الرافدين، وآشور).واضافت في بيان إنه “سيطلق الراتب عبر مصرف الرشيد خلال اليومين المقبلين بسبب إجراءات فنية تتعلق بالمصرف”.وأكد رئيس الهيئة عصام عبداللطيف التميمي على “المصارف تسليم الرواتب […]

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