شرار حيدر: كذبة ترشيحي لرئاسة اللجنة الأولمبية مضحكة جداً

2020/06/08 | 15:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الهيأة الإدارية لنادي الكرخ الرياضي شرار حيدر عدم وجود نية لديه للترشيح لمنصب رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية ولا لأي منصب آخر في المستقبل.

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