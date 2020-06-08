الحلبوسي يوجه بعقد اجتماع لمناقشة مشكلة تسويق محصولي الحنطة والشعير

2020/06/08 | 15:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، بعقد اجتماع لمناقشة مشكلة تسويق محصولي الحنطة والشعير وضبط الحدود.

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