2020/06/08 | 15:43 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الازمة المالية بايدي علماء الاقتصاد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
محمد عبد الجبار الشبوط
تعاني بلادنا من ازمة مالية كبيرة عنوانها المعلن، حسب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خواء خزينة الدو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الازمة المالية بايدي علماء الاقتصاد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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