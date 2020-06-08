الازمة المالية بايدي علماء الاقتصاد

2020/06/08 | 15:43 - المصدر: سومر نيوز

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محمد عبد الجبار الشبوط

تعاني بلادنا من ازمة مالية كبيرة عنوانها المعلن، حسب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خواء خزينة الدو...

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