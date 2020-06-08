2020/06/08 | 15:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألمانيا: أمريكا لم تؤكد سحب قواتها من البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/08 | 15:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا: أمريكا لم تؤكد سحب قواتها من البلاد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا: أمريكا لم تؤكد سحب قواتها من البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).