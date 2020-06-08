رغم مجاورتها الصين.. كيف استطاعت فيتنام ان تنجي قطاع السياحة من “مصيدة” كورونا؟

2020/06/08 | 15:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تتقدم فيتنام في السباق الحالي لإعادة فتح البلاد في جنوب شرق آسيا أمام الباحثين عن الاماكن الدافئة والراغبين في التنقل بين المدن، لتبدأ بحصد ثمار اجراءاتها الأولية منذ تفشي كورونا مقارنة بباقي الدول.وأفادت وكالة “بلومبرج” للانباء بأن أعداد الوافدين الدوليين قد تراجعت بنسبة 98 بالمئة في شهر مايو الماضي، بالمقارنة مع […]

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