الانبار: نشر دوريات أمنية قرب الاراضي الزراعية لحمايتها من الحرق

2020/06/08 | 15:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن آمر لواء حشد قضاء عامرية الصمود العقيد صلاح العيساوي، الاثنين، نشر دوريات أمنية بالقرب من الاراضي الزراعية بالتزامن مع تصاعد وتيرة عمليات التسويق لمحصول الحنطة في عموم مدن الانبار.وقال العيساوي لـ /المعلومة/ إن “القوات الامنية نشرت بالتعاون والتنسيق مع مزارعي مدن الانبار، العديد من الدوريات الامنية لحماية الاراضي الزراعية من عمليات […]

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