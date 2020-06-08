كورونا “يستوطن العراق”: الموجة الثانية تواصل عبور ألف إصابة والوفيات ترتفع

2020/06/08 | 16:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأثنين، الموقف اليومي لإصابات كورونا في العراق.وقال البيان اليومي للوزارة، وأطلعت عليه “يس عراق”، “تم فحص (٨٩٢٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣١١٩٨٠)”.سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا […]

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