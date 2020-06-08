العراق يسجل 1115 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/08 | 16:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 1115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 24 حالة وفاة في عموم البلاد.

قالت الوزارة في موقفها الوبائي الذي صدر في 8 حزيران/يونيو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (٨٩٢٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣١١٩٨٠)".

أضافت أنه "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١١١٥) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٣٢

بغداد/ الكرخ: ١٩٣

مدينة الطب: ١١٠

النجف: ٥٠

البصرة: ٥٥

السليمانية: ٨٥

اربيل : ١٥

دهوك: ٢

كربلاء: ٤٧

واسط: ١٠٧

كركوك: ١٣

ديالى: ١٨

بابل: ٣١

ميسان: ٨٢

الديوانية: ٣

ذي قار: ٣٨

المثنى: ١٣

صلاح الدين: ١٧

نينوى: ٤

- الشفاء: ٣٨٦ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٤٧

بغداد/ الكرخ: ٧٥

النجف: ٣

البصرة: ٥٦

السليمانية: ٥٠

كربلاء: ٣٧

ديالى: ١

كركوك: ٤

ميسان: ٣

بابل: ٢

الديوانية: ٢

ذي قار: ٦

- الوفيات : ٢٤ حالة

بغداد/ الرصافة: ٩

بغداد/ الكرخ: ٢

السليمانية: ٢

كركوك: ١

كربلاء: ٣

واسط: ١

ديالى: ٣

البصرة: ١

بابل: ١

ذي قار: ١

مجموع الإصابات : ١٣٤٨١مجموع حالات الشفاء: ٥٥٧٢الراقدون الكلي: ٧٥٣٩الراقدون في العناية المركزة: ٧٥مجموع الوفيات: ٣٧٠". اقرأ/ي أيضًا:

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