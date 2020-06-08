كاتب امريكي : المحكمة الجنائية لم توجه اي تهمة لامريكا ودول الغرب منذ عام 2002

2020/06/08 | 16:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… اكد الكاتب والصحفي الامريكي ستيفن ليندمان أن المحكمة الجنائية الدولية ومنذ عام 2002 لم توجه اي تهمة للدول الغربية مثل الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو ، لكنها بدلا عن ذلك توجه التهم الى ضحايا جرائم حروب امريكا والناتو.ونقلت قناة ( برس تي في) في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن ليندمان قوله إنني […]

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