الزاملي : نواب الديوانية خولوا الكاظمي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن منصب المحافظ

2020/06/08 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن محافظة الديوانية عباس الزاملي، ان نواب المحافظة خولوا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن منصب المحافظ.

وأوضح الزاملي في تصريح، ان نواب المحافظة عقدوا اجتماعا لمناقشة معاناة المحافظة من أزمات وتجدد التظاهرات، مشيرا الى اتفاق المجتمعين على تخويل الكاظمي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المحافظة، فيما يتعلق بمنصب المحافظ ونوابه، وجميع الدوائر بما لا يتعارض مع السياقات القانونية والدستورية.

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