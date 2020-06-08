2020/06/08 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدير الصحة بمحافظة السليمانية صباح هورامي، تدهور الوضع الصحي بالمحافظة بسبب الارتفاع الاخير بعدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح هورامي في تصريح، ان مستشفيات المحافظة أصبحت ممتلئة بالكامل بالمرضى، مطالبا حكومة الإقليم بالتعامل بطريقة أكثر تشددا، مع الأشخاص الذين لا يلتزمون بالتعليمات والتدابير الصحية التي فرضتها الجهات المعنية.

وأضاف هورامي ان عشرة من المصابين بالفيروس في حالة صحية غير مستقرة، داعيا الأطباء الذين أعلنوا الاضراب عن العمل بوقت سابق، بسبب عدم تسلمهم رواتبهم وتأخرها لعدة أشهر، للعودة الى مزاولة أعمالهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة السليمانية تؤكد تدهور الوضع الصحي بالمحافظة نتيجة ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة السليمانية تؤكد تدهور الوضع الصحي بالمحافظة نتيجة ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).