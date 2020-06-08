سائرون يؤكد ضرورة أن يكون إخراج القوات الأجنبية في أولوية ملفات المفاوض العراقي

2020/06/08 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا المتحدث باسم تحالف سائرون حمد الله الركابي، الى ان يكون ملف خروج القوات الاجنبية بشكل عام، والاميركية على وجه الخصوص من البلاد، في اولوية المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة.

وأكد الركابي في تصريح، ان الموقف الثابت لتحالف سائرون الداعي الى اخراج تلك القوات، مبني على قناعة راسخة بأن بقاء القواعد العسكرية والقوات الاجنبية على الاراضي العراقية يعد انتهاكا للسيادة العراقية، وخطرا على المستويين الداخلي والخارجي، مؤكدا رفض كتلته تحول العراق الى ساحة صراع دولي وتزاحم سياسي وتدافع للمصالح الدولية، فيما داع الركابي المفاوض العراقي الى ان يضع نصب عينيه في هذه المرحلة المفصلية، تضحيات العراقيين ودفاعهم عن سيادة العراق واستقلاله ورفضهم للاحتلال بكل عناوينه.

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