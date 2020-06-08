الحداد يوجه بالعمل السريع من أجل جدولة إعادة العراقيين العالقين بالخارج

2020/06/08 | 16:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم الاثنين ، الأمانة العامة للمجلس بمخاطبة الحكومة بالعمل السريع لإعادة العراقيين العالقين بالخارج.

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