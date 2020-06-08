2020/06/08 | 16:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل تطلق راتب المعين المتفرغ مساء الاثنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/08 | 16:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تطلق راتب المعين المتفرغ مساء الاثنين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تطلق راتب المعين المتفرغ مساء الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).