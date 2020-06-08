السعودية: خفض النفط العراقي سيكون عميقا في تموز-أيلول

2020/06/08 | 16:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، إن العراق تعهد بخفض إنتاجه النفطي على نحو أعمق من حصته في إطار منظمة أوبك بين تموز وأيلول بعد أن أخفق في تطبيق التخفيضات المتعهد بها لشهري أيار وحزيران.

ولم يذكر الأمير عبد العزيز ماذا سيحدث إذا لم يف العراق بتعهداته من تموز فصاعدا.

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