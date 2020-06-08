أرامكو تبدأ توزيع الأسهم المجانية على المكتتبين

2020/06/08 | 16:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت شركة النفط السعودية، أرامكو، عن انتهاء فترة استحقاق الأسهم المجانية وبدئها اليوم الاثنين بتحديد المستحقين وإيداع الأسهم المجانية للأفراد السعوديين المكتتبين منذ 180 يوماً.

وكانت قد صرحت جوهرة تاج الصناعة النفطية في تشرين الثاني من العام الماضي أن المستثمرين السعوديين الذين يحتفظون بملكية أسهمهم بشكل مستمر ودون انقطاع، سيحصلون على سهم مجاني لكل 10 أسهم يشترونها، بما قد يصل مجموعه إلى 100 سهم مجاني، شرط أن يكونوا قد احتفظوا بالأسهم لمدة 180 يوماً من تاريخ الاكتتاب.

ووفقاً لما ذكره بيان نشر على موقع سوق الأسهم السعودية، "تداول"، فستخصص هذه الأسهم المجانية من الأسهم المملوكة لحكومة المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تحول الأسهم المجانية إلى المحفظة الاستثمارية للأشخاص المستحقين في غضون 75 يوماً بعد انتهاء فترة الاحتفاظ بأسهم المكافأة، حيث ستعلن الشركة من خلال "تداول" عن تاريخ تحويل الأسهم المجانية، بعد تحديده من قبل المساهم البائع.

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