تجدد المصادمات بين المتظاهرين والأمن في النجف

2020/06/08 | 16:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، يوم الاثنين، بتجدد المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط مبنى الحكومة المحلية في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المتظاهرين يحاولون اقتحام مبنى الحكومة المحلية في محافظة النجف، وأن القوات الأمنية تستخدم الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم ومنعهم من ذلك".

وتشهد محافظة النجف منذ يومين تظاهرات واسعة تطالب بإقالة المحافظ لؤي الياسري ونائبيه ومحاسبة الفاسدين.

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