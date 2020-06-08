اتحاد الكرة يخاطب “فيفا” بسبب لاعب مغترب

2020/06/08 | 16:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..خاطب الاتحاد العراقي لكرة القدم، نظيره الدولي “فيفا” من اجل السماح بضم اللاعب العراقي المغترب لؤي العاني الى المنتخب الوطني.وقال مصدر في الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة لـ /المعلومة/ إن “الهيئة خاطبت الاتحاد الدولي بشأن إمكانية ضم اللاعب العراقي المغترب لؤي العاني لصفوف المنتخب الوطني”.وأوضح أن “اتحاد الكرة أكمل جميع إجراءات ضم […]

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