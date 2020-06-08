2020/06/08 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

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عبدالكريم الانصاري يؤدي اليمين الدستورية لعضوية مجلس النواب بديلاً عن هادي العامري

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بغداد اليوم-السليمانية

أكد عضو برلمان اقليم كردستان عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، عثمان كريم، الإثنين (8 حزيران 2020) أن كتلته ستبقى معارضة لعودة اجتماعات برلمان الاقليم، لحين العودة للتوافق الذي جرى بموجبه تشكيل حكومة الاقليم.

وقال كريم،

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر نيابي، الإثنين (8 حزيران 2020) بكسر نصاب جلسة مجلس النواب، بسبب خلاف على تسمية رئيس ديواني رئاسة الجمهورية والنواب والأمين العام لمجلس الوزراء.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "كتلة سائرون كسرت نصاب جلسة مج

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت رئاسة مجلس النواب، الاثنين، عدم موافقتها على طلب الاستقالة المقدم من النائب يوسف الكلابي.

وقالت رئاسة البرلمان في بيان مقتضب، إنها "لم توافق على طلب الاستقالة المقدم من النائب يوسف الكلابي".

وكان

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