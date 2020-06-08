2020/06/08 | 16:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحداد يوجه الامانة العامة للبرلمان بمخاطبة الحكومة بالعمل السريع من اجل جدولة اعادة العراقين العالقين بالخارج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/08 | 16:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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