تجار العراق يطالبون الكاظمي التحقيق في محاولة اغتيال رئيس اتحاد الغرفة التجارية

2020/06/08 | 16:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد طالبت رابطة تجار العراق، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق في محاولة اغتيال رئيس اتحاد الغرفة التجارية عبد الرزاق الزهيري.وذكرت الرابطة في بيان انه "نيابة عن الأسرة التجارية كافة، نستنكر العمل الإجرامي الذي استهدف النيل من حياة عبد الرزاق الزهيري رئيس اتحاد الغرف التجارية".واضافت "في الوقت الذي نحمد الله على سلامته ونقول دفع الله ما كان أعظم، نطالب باسم الأسرة التجارية من رئيس الوزراء ووزير الداخلية المحترمين الإيعاز بفتح تحقيق وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة الى القضاء".وتابعت الرابطة، "نؤكد دعمنا الكامل لأي جهود بهذا الاتجاه، ونحمد الله ونشكره على فضله ومنته على نجاة زميلنا العزيز".

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