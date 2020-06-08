خطر بالغ .. اكتشاف ثغرة جديدة في واتساب

2020/06/08 | 16:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت تقارير صحفية عالمية عن ثغرة جديدة في واتساب، تجعل رقم هاتف المستخدم متاحا للجميع على محرك البحث “غوغل”.فقد أشار موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن بعض المبرمجين رصدوا تلك الثغرة الموجودة في ميزة “Click to Chat” الموجودة في “واتساب”، والتي تسمح للمستخدمين التحدث إلى آخرين من دون طلب الرقم أو حفظه.[…]

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