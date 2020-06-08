البرلمان العراقي يرفض استقالة النائب يوسف الكلابي

2020/06/08 | 17:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس النواب العراقي، الاثنين، عن عدم موافقته على استقالة النائب يوسف الكلابي....

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