كوردستان تسجل 3 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

2020/06/08 | 17:00 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع كبير في اصابات كورونا في اقليم كوردستان

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