رئاسة البرلمان ترفض استقالة نائب

2020/06/08 | 17:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى المكتب الإعلامي للنائب المستقيل يوسف الكلابي، يوم الاثنين، صحة انباء تسنمه منصب محافظ واسط بدلا من محمد المياحي، فيما رفضت رئاسة البرلمان طلب استقالة تقدم به الكلابي.

وقال مكتب الكلابي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ينفي الانباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول تسنمه منصب محافظ واسط".

وأوضح أن "نشر الاكاذيب والاشاعات التي تهدف الى خلط الاوراق عن طريق الصفحات والحسابات الوهمية التابعة لجيوش الكترونية معروفة هو اسلوب رخيص يتبعه من لا انجاز له يفتخر به امام الله والشعب".

وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة مجلس النواب عن عدم موافقتها على طلب الاستقالة المقدم من النائب يوسف الكلابي.

وكان الكلابي قد أعلن في وقت سابق استقالته من مجلس النواب وقال في بيان رسمي موجه للشعب العراقي ، "أنعى لكم اي فرصة للنجاح مادام نظام المحاصصة هو المتسيد للمشهد السياسي".

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