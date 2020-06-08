اليابان: الاقتصاد يواجه أسوأ تراجع اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية

2020/06/08 | 17:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الياباني أسوأ تراجع له منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، رغم أن الناتج الإجمالي المحلي انكمش في الربع الأول بأقل مما كان متوقعا.

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